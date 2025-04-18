Пожар в пассажирском поезде на Сумщине 18 апреля — фото последствий от ГСЧС

Пожар в поезде Укрзализныци — в ГСЧС показали последствия
В Сумской области в пятницу, 18 апреля, произошел пожар в пассажирском поезде. В результате возгорания погиб человек.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Пожар в пассажирском поезде на Сумщине
В ГСЧС отметила, что один из вагонов загорелся в городе Бурынь. Вероятно, возгорание произошло во время движения.
"Пассажиры пытались потушить пламя огнетушителями, но когда огонь набрал силу — обратились к спасателям", — говорится в сообщении.
Сейчас пожар локализовали и полностью ликвидировали. В вагоне спасатели обнаружили тело железнодорожника.
Напомним, в Укрзализныце 18 апреля сообщили о пожаре в поезде №115 Сумы — Киев и гибели железнодорожника.
А 4 апреля в Житомире вспыхнул пожар в складском помещении предприятия. Причины возгорания устанавливаются специалистами.
Читайте Новини.LIVE!