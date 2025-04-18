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Пожар в поезде Укрзализныци — в ГСЧС показали последствия

18 апреля 2025 21:04
Аркадий Пастула - Редактор
Пожар в пассажирском поезде на Сумщине 18 апреля — фото последствий от ГСЧС
Пожар в поезде. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

В Сумской области в пятницу, 18 апреля, произошел пожар в пассажирском поезде. В результате возгорания погиб человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Пожар в пассажирском поезде на Сумщине

В ГСЧС отметила, что один из вагонов загорелся в городе Бурынь. Вероятно, возгорание произошло во время движения.

Пожежа в поїзді на Сумщині
Спасатели ликвидируют пожар в поезде. Фото: ГСЧС

"Пассажиры пытались потушить пламя огнетушителями, но когда огонь набрал силу — обратились к спасателям", — говорится в сообщении.

Ліквідація пожежі в поїзді Укрзалізниці
Спасатели ликвидируют пожар в поезде. Фото: ГСЧС
На Сумщині загорівся вагон поїзда
Спасатели ликвидируют пожар в поезде. Фото: ГСЧС

Сейчас пожар локализовали и полностью ликвидировали. В вагоне спасатели обнаружили тело железнодорожника.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Укрзализныце 18 апреля сообщили о пожаре в поезде №115 Сумы — Киев и гибели железнодорожника.

А 4 апреля в Житомире вспыхнул пожар в складском помещении предприятия. Причины возгорания устанавливаются специалистами.

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