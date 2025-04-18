Пожежа в пасажирському поїзді на Сумщині 18 квітня — фото наслідків від ДСНС

Пожежа в поїзді. Фото: ДСНС

У Сумській області у пʼятницю, 18 квітня, сталася пожежа в пасажирському поїзді. Внаслідок загоряння загинула людина.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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У ДСНС зазначила, що один із вагонів загорівся у місті Буринь. Ймовірно, загоряння сталося під час руху.

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Рятувальники ліквідовують пожежу в поїзді. Фото: ДСНС

"Пасажири намагалися загасити полум’я вогнегасниками, але коли вогонь набрав сили — звернулися до рятувальників", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують пожежу в поїзді. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу в поїзді. Фото: ДСНС

Наразі пожежу локалізували та повністю ліквідували. У вагоні рятувальники виявили тіло залізничника.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укрзалізниці 18 квітня повідомили про пожежу в поїзді №115 Суми — Київ та загибель залізничника.

А 4 квітня у Житомирі спалахнула пожежа в складському приміщенні підприємства. Причини займання встановлюються фахівцями.

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