Пожежа в пасажирському поїзді на Сумщині 18 квітня — фото наслідків від ДСНС

Пожежа в поїзді Укрзалізниці — у ДСНС показали наслідки
У Сумській області у пʼятницю, 18 квітня, сталася пожежа в пасажирському поїзді. Внаслідок загоряння загинула людина.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Пожежа в пасажирському поїзді на Сумщині
У ДСНС зазначила, що один із вагонів загорівся у місті Буринь. Ймовірно, загоряння сталося під час руху.
"Пасажири намагалися загасити полум’я вогнегасниками, але коли вогонь набрав сили — звернулися до рятувальників", — йдеться у повідомленні.
Наразі пожежу локалізували та повністю ліквідували. У вагоні рятувальники виявили тіло залізничника.
Нагадаємо, в Укрзалізниці 18 квітня повідомили про пожежу в поїзді №115 Суми — Київ та загибель залізничника.
А 4 квітня у Житомирі спалахнула пожежа в складському приміщенні підприємства. Причини займання встановлюються фахівцями.
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