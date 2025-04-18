Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Пожежа в поїзді Укрзалізниці — у ДСНС показали наслідки arrow

Пожежа в поїзді Укрзалізниці — у ДСНС показали наслідки

18 квітня 2025 21:04
Аркадій Пастула - Редактор
Пожежа в пасажирському поїзді на Сумщині 18 квітня — фото наслідків від ДСНС
Пожежа в поїзді. Фото: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

У Сумській області у пʼятницю, 18 квітня, сталася пожежа в пасажирському поїзді. Внаслідок загоряння загинула людина.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Пожежа в пасажирському поїзді на Сумщині

У ДСНС зазначила, що один із вагонів загорівся у місті Буринь. Ймовірно, загоряння сталося під час руху.

Реклама
Пожежа в поїзді на Сумщині
Рятувальники ліквідовують пожежу в поїзді. Фото: ДСНС

"Пасажири намагалися загасити полум’я вогнегасниками, але коли вогонь набрав сили — звернулися до рятувальників", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація пожежі в поїзді Укрзалізниці
Рятувальники ліквідовують пожежу в поїзді. Фото: ДСНС
На Сумщині загорівся вагон поїзда
Рятувальники ліквідовують пожежу в поїзді. Фото: ДСНС

Наразі пожежу локалізували та повністю ліквідували. У вагоні рятувальники виявили тіло залізничника.

Реклама
null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укрзалізниці 18 квітня повідомили про пожежу в поїзді №115 Суми — Київ та загибель залізничника.

А 4 квітня у Житомирі спалахнула пожежа в складському приміщенні підприємства. Причини займання встановлюються фахівцями.

поїздки Укрзалізниця пожежа ДСНС Сумська область потяг
Реклама
Реклама