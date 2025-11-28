Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пожар в Гонконге — число погибших значительно возросло

Пожар в Гонконге — число погибших значительно возросло

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 00:06
Масштабный пожар в Гонконге - погибло минимум 83 человека
Масштабный пожар в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

По состоянию на вечер четверга, 27 ноября, число погибших выросло до 83 человек после пожара, который 26 ноября охватил жилой комплекс в Гонконге. Кроме того, как минимум 75 человек пострадали, а еще более 250 считаются пропавшими без вести. 

Об этом сообщает The Guardian.

Реклама
Читайте также:

Что известно о пожаре в Гонконге

В полиции считают, что пожар так быстро распространился из-за легковоспламеняющихся строительных лесов и пенопластовых материалов, которые использовались во время ремонтных работ. По их данным, именно эти факторы привели к самому смертоносному пожару за последние десятилетия

Как известно, на следующей день после пожара, власти Гонконга и Китая арестовали руководителей строительной компании, которая заключила контракт на обслуживание зданий.

В полиции заявили, что арестовали двух директоров и инженера-консультанта по подозрению в непредумышленном убийстве.

"У нас есть основания полагать, что ответственные лица компании проявили грубую халатность, что привело к этой аварии и неконтролируемому распространению пожара, повлекшему за собой многочисленные жертвы", — заявила глава полиции Гонконга Эйлинг Чунг.

Напомним, в среду 26 ноября, в Гонконге случился масштабный пожар, который охватил несколько высоток. Этот пожар стал самым смертоносным с ноября 1996 года. Известно, что в целом в комплексе живет более 4000 человек у 2000 квартирах.

Спустя 22 часа после пожара стало известно, что в результате пожара погибло 44 человека. Но, как мы уже упомянули выше, на данный момент количество жертв стало еще больше.

Китай трагедия пожар погибшие Гонконг жилой комплекс
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации