Масштабный пожар в Гонконге - погибло минимум 83 человека

Масштабный пожар в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

По состоянию на вечер четверга, 27 ноября, число погибших выросло до 83 человек после пожара, который 26 ноября охватил жилой комплекс в Гонконге. Кроме того, как минимум 75 человек пострадали, а еще более 250 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает The Guardian.

Что известно о пожаре в Гонконге

В полиции считают, что пожар так быстро распространился из-за легковоспламеняющихся строительных лесов и пенопластовых материалов, которые использовались во время ремонтных работ. По их данным, именно эти факторы привели к самому смертоносному пожару за последние десятилетия

Как известно, на следующей день после пожара, власти Гонконга и Китая арестовали руководителей строительной компании, которая заключила контракт на обслуживание зданий.

В полиции заявили, что арестовали двух директоров и инженера-консультанта по подозрению в непредумышленном убийстве.

"У нас есть основания полагать, что ответственные лица компании проявили грубую халатность, что привело к этой аварии и неконтролируемому распространению пожара, повлекшему за собой многочисленные жертвы", — заявила глава полиции Гонконга Эйлинг Чунг.

Напомним, в среду 26 ноября, в Гонконге случился масштабный пожар, который охватил несколько высоток. Этот пожар стал самым смертоносным с ноября 1996 года. Известно, что в целом в комплексе живет более 4000 человек у 2000 квартирах.

Спустя 22 часа после пожара стало известно, что в результате пожара погибло 44 человека. Но, как мы уже упомянули выше, на данный момент количество жертв стало еще больше.