Главная Новости дня Масштабный пожар в Гонконге — количество жертв возросло

Масштабный пожар в Гонконге — количество жертв возросло

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 09:41
обновлено: 09:48
Гонконг — количество жертв в результате пожара возросло
Масштабный пожар в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В Гонконге уже 22 часа продолжается масштабный пожар, который охватил многоэтажный жилой комплекс. На данный момент известно о 44 погибших.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Масштабный пожар в Гонконге

Известно, что в результате сильного пожара погибли уже 44 человека, а еще 279 человек считаются пропавшими без вести. Огонь охватил многоэтажные жилые комплексы и продолжается уже около 22 часов. В то же время утром власти сообщили, что в четырех из семи зданий уже удалось локализовать пожар.

Отмечается, что правоохранители задержали двух директоров строительной компании и инженера-консультанта как подозреваемых в причастности к крупному пожару.

Пожежа в Гонконзі
Масштабный пожар в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu
null
Ликвидация пожара в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Гонконг пожежа
Горящие жилые комплексы в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Старший суперинтендант полиции Айлин Чун заявила о халатности строительных компаний — на внешних частях зданий обнаружили защитные пленки и сетки, которые, вероятно, не имели огнестойких свойств, а на окнах — листы пенопласта.

Напомним, 26 ноября в Гонконге вспыхнул многоэтажный жилой комплекс. Огнем охвачены семь жилых кварталов из восьми.

Пожару присвоили наивысший 5-й класс опасности. Однако помощь с материкового Китая пока не поступает, потому что там считают, что Гонконг справится самостоятельно.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
