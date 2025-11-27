Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Масштабна пожежа в Гонконзі — кількість жертв зросла

Масштабна пожежа в Гонконзі — кількість жертв зросла

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 09:41
Оновлено: 09:48
Гонконг — кількість жертв внаслідок пожежі зросла
Масштабна пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

У Гонконзі вже 22 години триває масштабна пожежа, яка охопила багатоповерховий житловий комплекс. Наразі відомо про 44 загиблих.

Про це повідомляє Reuters

Реклама
Читайте також:

Масштабна пожежа у Гонконзі

Відомо, що внаслідок сильної пожежі загинули вже 44 людини, а ще 279 осіб вважаються зниклими безвісти. Вогонь охопив багатоповерхові житлові комплекси і триває вже близько 22 годин. Водночас вранці влада повідомила, що у чотирьох із семи будівель вже вдалося локалізувати пожежу. 

Зазначається, що правоохоронці затримали двох директорів будівельної компанії та інженера-консультанта як підозрюваних у причетності до великої пожежі.

Пожежа в Гонконзі
Масштабна пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu 
null
Ліквідація пожежі в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu 
Гонконг пожежа
Палають житлові комплекси в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu 

Старший суперінтендант поліції Айлін Чун заявила про недбалість будівельних компаній — на зовнішніх частинах будівель виявили захисні плівки і сітки, які, ймовірно, не мали вогнестійких властивостей, а на вікнах — листи пінопласту.

Нагадаємо, 26 листопада у Гонконзі спалахнув багатоповерховий житловий комплекс. Вогнем охоплено сім житлових кварталів із восьми.

Пожежі присвоїли найвищий 5-й клас небезпеки. Однак допомога з материкового Китаю поки не надходить, бо там вважають, що Гонконг впорається самотужки. 

пожежа будинок зниклі безвісти жертви Гонконг
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації