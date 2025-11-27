Гонконг — кількість жертв внаслідок пожежі зросла

Масштабна пожежа в Гонконзі — кількість жертв зросла
У Гонконзі вже 22 години триває масштабна пожежа, яка охопила багатоповерховий житловий комплекс. Наразі відомо про 44 загиблих.
Про це повідомляє Reuters.
Масштабна пожежа у Гонконзі
Відомо, що внаслідок сильної пожежі загинули вже 44 людини, а ще 279 осіб вважаються зниклими безвісти. Вогонь охопив багатоповерхові житлові комплекси і триває вже близько 22 годин. Водночас вранці влада повідомила, що у чотирьох із семи будівель вже вдалося локалізувати пожежу.
Зазначається, що правоохоронці затримали двох директорів будівельної компанії та інженера-консультанта як підозрюваних у причетності до великої пожежі.
Старший суперінтендант поліції Айлін Чун заявила про недбалість будівельних компаній — на зовнішніх частинах будівель виявили захисні плівки і сітки, які, ймовірно, не мали вогнестійких властивостей, а на вікнах — листи пінопласту.
Нагадаємо, 26 листопада у Гонконзі спалахнув багатоповерховий житловий комплекс. Вогнем охоплено сім житлових кварталів із восьми.
Пожежі присвоїли найвищий 5-й клас небезпеки. Однак допомога з материкового Китаю поки не надходить, бо там вважають, що Гонконг впорається самотужки.
