Гонконг — кількість жертв внаслідок пожежі зросла

Масштабна пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

У Гонконзі вже 22 години триває масштабна пожежа, яка охопила багатоповерховий житловий комплекс. Наразі відомо про 44 загиблих.

Про це повідомляє Reuters.

Масштабна пожежа у Гонконзі

Відомо, що внаслідок сильної пожежі загинули вже 44 людини, а ще 279 осіб вважаються зниклими безвісти. Вогонь охопив багатоповерхові житлові комплекси і триває вже близько 22 годин. Водночас вранці влада повідомила, що у чотирьох із семи будівель вже вдалося локалізувати пожежу.

Зазначається, що правоохоронці затримали двох директорів будівельної компанії та інженера-консультанта як підозрюваних у причетності до великої пожежі.

Масштабна пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Ліквідація пожежі в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Палають житлові комплекси в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Старший суперінтендант поліції Айлін Чун заявила про недбалість будівельних компаній — на зовнішніх частинах будівель виявили захисні плівки і сітки, які, ймовірно, не мали вогнестійких властивостей, а на вікнах — листи пінопласту.

Нагадаємо, 26 листопада у Гонконзі спалахнув багатоповерховий житловий комплекс. Вогнем охоплено сім житлових кварталів із восьми.

Пожежі присвоїли найвищий 5-й клас небезпеки. Однак допомога з материкового Китаю поки не надходить, бо там вважають, що Гонконг впорається самотужки.