Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пожежа в Гонконзі — кількість загиблих значно зросла

Пожежа в Гонконзі — кількість загиблих значно зросла

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 00:06
Масштабна пожежа в Гонконзі - загинуло щонайменше 83 людини
Масштабна пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Станом на вечір четверга, 27 листопада, кількість загиблих зросла до 83 осіб після пожежі, яка 26 листопада охопила житловий комплекс у Гонконзі. Крім того, щонайменше 75 осіб постраждали, а ще понад 250 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє The Guardian. 

Реклама
Читайте також:

Що відомо про пожежу в Гонконзі

У поліції вважають, що пожежа так швидко поширилася через легкозаймисті будівельні риштування та пінопластові матеріали, які використовувалися під час ремонтних робіт. За їхніми даними, саме ці фактори призвели до найсмертоноснішої пожежі за останні десятиліття.

Як відомо, наступного дня після пожежі, влада Гонконгу і Китаю заарештувала керівників будівельної компанії, яка уклала контракт на обслуговування будівель.

У поліції заявили, що заарештували двох директорів та інженера-консультанта за підозрою в ненавмисному вбивстві.

"У нас є підстави вважати, що відповідальні особи компанії проявили грубу недбалість, що призвело до цієї аварії та неконтрольованого поширення пожежі, яка призвела до численних жертв", — заявила глава поліції Гонконгу Ейлінг Чунг.

Нагадаємо, в середу 26 листопада, в Гонконзі сталася масштабна пожежа, яка охопила кілька висоток. Ця пожежа стала найбільш смертоносною з листопада 1996 року. Відомо, що загалом у комплексі мешкає понад 4000 осіб у 2000 квартирах.

Через 22 години після пожежі стало відомо, що внаслідок пожежі загинуло 44 людини. Але, як ми вже згадали вище, наразі кількість жертв стала ще більшою.

Китай трагедія пожежа загиблі Гонконг житловий комплекс
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації