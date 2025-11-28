Масштабна пожежа в Гонконзі - загинуло щонайменше 83 людини

Масштабна пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Станом на вечір четверга, 27 листопада, кількість загиблих зросла до 83 осіб після пожежі, яка 26 листопада охопила житловий комплекс у Гонконзі. Крім того, щонайменше 75 осіб постраждали, а ще понад 250 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо про пожежу в Гонконзі

У поліції вважають, що пожежа так швидко поширилася через легкозаймисті будівельні риштування та пінопластові матеріали, які використовувалися під час ремонтних робіт. За їхніми даними, саме ці фактори призвели до найсмертоноснішої пожежі за останні десятиліття.

Як відомо, наступного дня після пожежі, влада Гонконгу і Китаю заарештувала керівників будівельної компанії, яка уклала контракт на обслуговування будівель.

У поліції заявили, що заарештували двох директорів та інженера-консультанта за підозрою в ненавмисному вбивстві.

"У нас є підстави вважати, що відповідальні особи компанії проявили грубу недбалість, що призвело до цієї аварії та неконтрольованого поширення пожежі, яка призвела до численних жертв", — заявила глава поліції Гонконгу Ейлінг Чунг.

Нагадаємо, в середу 26 листопада, в Гонконзі сталася масштабна пожежа, яка охопила кілька висоток. Ця пожежа стала найбільш смертоносною з листопада 1996 року. Відомо, що загалом у комплексі мешкає понад 4000 осіб у 2000 квартирах.

Через 22 години після пожежі стало відомо, що внаслідок пожежі загинуло 44 людини. Але, як ми вже згадали вище, наразі кількість жертв стала ще більшою.