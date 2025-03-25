Полное перемирие и соглашение с США — какова позиция Украины

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Украинская правда

Украина полностью поддерживает идею полного прекращения огня с Россией. Кроме того, Киев хочет как можно быстрее завершить работу над соглашением с США о ресурсах.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет Bloomberg во вторник, 25 марта.

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Позиция Украины относительно прекращения огня

Маркарова отметила, что Украина "поддерживает всем сердцем" полное прекращение огня в рамках соглашения с Россией. Однако, по ее словам, "для танца нужны двое".

"Нам нужно, чтобы Россия на это согласилась", — отметила Маркарова.

США провели переговоры с россиянами в понедельник, 24 марта, по войне в Украине. Они продолжались 12 часов. А ранее американские официальные лица встретились и с украинскими коллегами для переговоров. Украинская сторона назвала их "продуктивными и целенаправленными". Отмечалось, что вопросы коснулись, в том числе, и энергетики.

Соглашение о редкоземельных ресурсах

Маркарова также прокомментировала соглашение о редкоземельных ресурсах, которое, вероятно, подпишут Украина и США. Она отметила, что команды обеих стран сосредоточены на быстром завершении работы. Официальный Киев отметил готовность завершить соглашение. Однако кроме этого Трамп заговорил о передаче украинских атомных электростанций в американскую собственность, мол, это сможет защитить их.

Посол Украины в США назвала энергетику национальной силой. Также это касается и сельскохозяйственного производства, инфраструктуры и оборонных технологий. Есть много отраслей, в которых Украина и США могут сотрудничать, убеждена Маркарова.

"Нам бы очень хотелось больше сотрудничать с США, конечно, с европейскими партнерами и другими. Мы можем многое сделать с американскими компаниями", — отметила она.

Напомним, в ISW отметили, что российские власти продолжают продвигать пропагандистские тезисы на фоне переговоров между США, Украиной и Россией. Кремль использует момент, чтобы сформировать выгодные для себя условия.

Также мы писали о том, что американские сенаторы начали публично давить на Дональда Трампа. Они хотят добиться того, чтобы замороженные активы России передали на помощь Украине.