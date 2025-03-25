Повне перемир'я й угода з США — яка позиція України

Посол України в США Оксана Макарова. Фото: Українська правда

Україна повністю підтримує ідею повного припинення вогню з Росією. Крім того, Київ хоче якнайшвидше завершити роботу над угодою зі США про ресурси.

Про це заявила посол України в США Оксана Макарова, пише Bloomberg у вівторок, 25 березня.

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Макарова зазначила, що Україна "підтримує це всім серцем" повне припинення вогню в рамках угоди з Росією. Однак, за її словами, "для танцю потрібні двоє".

"Нам потрібно, щоб Росія на це погодилася", — зазначила Макарова.

США провели переговори з росіянами в понеділок, 24 березня, щодо війни в Україні. Вони тривали 12 годин. А раніше американські офіційні особи зустрілися з й українськими колегами для переговорів. Українська сторона назвала їх "продуктивними та цілеспрямованими". Зазначалося, що питання торкнулися зокрема й енергетики.

Угода про рідкісноземельні ресурси

Макарова також прокоментувала угоду про рідкісноземельні ресурси, яку, ймовірно, підпишуть Україна та США. Вона наголосила, що команди обох країн зосереджені на швидкому завершенні роботи. Офіційний Київ наголосив на готовності завершити угоду. Однак крім цього Трамп заговорив про передачу українських атомних електростанцій в американську власність, мовляв, це зможе захистити їх.

Посол України у США назвала енергетику національною силою. Також це стосується й сільськогосподарського виробництва, інфраструктури та оборонних технологій. Є багато галузей, в яких Україна та США можуть співпрацювати, переконана Макарова.

"Нам би дуже хотілося більше співпрацювати зі США, звичайно, з європейськими партнерами та іншими. Ми можемо багато зробити з американськими компаніями", — зазначила вона.

Нагадаємо, в ISW зазначили, що російська влада продовжує просувати пропагандистські тези на тлі переговорів між США, Україною та Росією. Кремль використовує момент, аби сформувати вигідні для себе умови.

Також ми писали про те, що американські сенатори почали публічно тиснути на Дональда Трампа. Вони хочуть добитися того, аби заморожені активи Росії передали на допомогу Україні.