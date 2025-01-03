Повестки украинцам в Польше — что говорят власти страны

Сервисный центр для украинцев в Польше. Фото: RFE/RL

Украинским мужчинам в Польше начали приходить повестки для призыва на военную службу. Однако в официальных ведомствах страны это отрицают и утверждают, что повестки фальшивые.

Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев Польши.

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В ведомстве подчеркнули, что оно не отправляло повесток, хотя они поступают якобы от имени Управления по делам иностранцев Польши.

Поступающие украинцам повестки в Польше. Фото: gov.pl

Представительство обнародовало пример такой повестки и предупредило, что в письмах украинцев призывают к прохождению военной службы, угрожая юридической ответственностью и экстрадицией.

"Мы не являемся автором таких писем", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, недавно стало известно, что Польша тайно производит оружие и боеприпасы для Украины. Об этом сотрудничестве не разглашается из соображений безопасности.

Также стало известно, сколько помощи получила Украина через хаб в Польше.