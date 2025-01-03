Повістки українцям у Польщі — що каже влада країни

Сервісний центр для українців у Польщі. Фото: RFE/RL

Українським чоловікам у Польщі почали приходити повістки для призову на військові службу. Однак в офіційних відомствах країни це заперечують і стверджують, що повістки фальшиві.

Про це повідомили в Управлінні у справах іноземців Польщі.

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У відомстві наголосили, що воно не насилало повісток, хоча вони надходять нібито від імені Управління у справах іноземців Польщі.

Повістки у Польщі, які надходять українцям. Фото: gov.pl

Представництво оприлюднило приклад такої повістки і попередило, що в листах українців закликають до проходження військової служби, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією.

"Ми не є автором таких листів", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Польща таємно виробляє зброю і боєприпаси для України. Про цю співпрацю не розголошується з міркувань безпеки.

Також стало відомо, скільки допомоги отримала Україна через хаб у Польщі.