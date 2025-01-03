Повістки українцям у Польщі — що каже влада країни

Повістки українцям у Польщі — влада країни відреагувала
Українським чоловікам у Польщі почали приходити повістки для призову на військові службу. Однак в офіційних відомствах країни це заперечують і стверджують, що повістки фальшиві.
Про це повідомили в Управлінні у справах іноземців Польщі.
Фальшиві повістки для українців у Польщі
У відомстві наголосили, що воно не насилало повісток, хоча вони надходять нібито від імені Управління у справах іноземців Польщі.
Представництво оприлюднило приклад такої повістки і попередило, що в листах українців закликають до проходження військової служби, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією.
"Ми не є автором таких листів", — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Польща таємно виробляє зброю і боєприпаси для України. Про цю співпрацю не розголошується з міркувань безпеки.
Також стало відомо, скільки допомоги отримала Україна через хаб у Польщі.
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