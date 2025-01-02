Польща таємно виробляє та ремонтує зброю і боєприпаси для України

Танки на заводі. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

Польща давно співпрацює з Україною щодо виробництва зброї та боєприпасів. Про цю співпрацю не розголошується з міркувань безпеки.

Про це в інтерв’ю ZN.UA розповів повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

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Відповідаючи на запитання про перспективи створення україно-польських підприємств військового плану дипломат наголосив, що така співпраця між Україною та Польщею існує вже зараз. Вона включає виробництво дронів, ремонт танків, а також розробки у сфері високих технологій.

Також Лукасєвіч підтвердив, що у Польщі побудували завод українського ОПК, однак надавати більше інформації він не став.

"Деякі країни, які декларують таку співпрацю, як от побудову заводу з виробництва військової техніки, географічно розташовані далеко від Росії. І оскільки їм нічого не загрожує, то вони можуть про це говорити. Ми ж зовсім поруч, і тому не говоримо про це. Тобто географія в цьому контексті є дуже важливою", — пояснив голова дипломатичної місії.

Варто зазначити, що спільні підприємства з виробництва зброї Україні є в Чехії, Німеччині, Франції. Також низка виробників зброї стали співзасновниками підприємств в Україні.

Також стало відомо, скільки допомоги отримала Україна через хаб у Польщі. Раніше ми писали, що Міністерство оборони України допустило понад 1300 зразків озброєння та військової техніки до експлуатації в ЗСУ. З них майже 75% — українського виробництва.