Польша тайно производит и ремонтирует оружие и боеприпасы для Украины

Польша тайно производит оружие и боеприпасы для Украины
Польша давно сотрудничает с Украиной по производству оружия и боеприпасов. Об этом сотрудничестве не разглашается из соображений безопасности.
Об этом в интервью ZN.UA рассказал поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич.
Польша тайно производит оружие для Украины
Отвечая на вопрос о перспективах создания украино-польских предприятий военного плана, дипломат подчеркнул, что такое сотрудничество между Украиной и Польшей существует уже сейчас. Оно включает производство дронов, ремонт танков, а также разработки в сфере высоких технологий.
Также Лукасевич подтвердил, что в Польше построили завод украинского ОПК, однако предоставлять больше информации он не стал.
"Некоторые страны, декларирующие такое сотрудничество, как вот построение завода по производству военной техники, географически расположены далеко от России. И поскольку им ничего не угрожает, то они могут об этом говорить. Мы ведь совсем рядом, и потому не говорим об этом. То есть география в этом контексте очень важна", — пояснил глава дипломатической миссии.
Следует отметить, что совместные предприятия по производству оружия Украины находятся в Чехии, Германии, Франции. Также ряд производителей оружия стали соучредителями предприятий Украины.
Также стало известно, сколько помощи получила Украина через хаб в Польше. Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины допустило более 1300 образцов вооружения и военной техники к эксплуатации в ВСУ. Из них почти 75% украинского производства.
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