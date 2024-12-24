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Стало відомо скільки допомоги отримала Україна через хаб у Польщі

24 грудня 2024 08:44
Анастасія Постоєнко - Редактор
Допомога Україні з Польщі — скільки зброї надійшло через хаб у Ясьонці
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відвідав військових у польському логістичному хабі POLLOG HUB в Ясьонці. Він назвав кількість військової техніки, яку отримала Україна через нього.

Про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив під час зустрічі з військовослужбовцями у POLLOG HUB в Ясьонці, повідомляє WNP.PL.

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Під час промови міністр оборони Польщі висловив вдячність військовим за їхню службу та наголосив на важливості хабу, який протягом багатьох місяців підтримує Україну, що захищається від російської агресії. За його словами, POLLOG HUB відіграє ключову роль у наданні гуманітарної та військової допомоги, організувавши понад 5000 перевезень із залученням 40 000 транспортних засобів та вагонів із 45 країн світу.

Міністр зазначив, що багато польських військових не зможуть провести свята вдома, оскільки несуть службу як на польсько-білоруському кордоні, так і у різних підрозділах країни, включаючи POLLOG HUB. Він також нагадав про співпрацю польських військових із союзниками, зокрема американськими та норвезькими силами, які з початку війни забезпечували захист аеропорту в Ясьонці.

На завершення виступу міністр привітав військових та їхні родини з прийдешніми святами, побажавши миру та благополуччя.

"Польща пишається вами. Ви добре служите своїй батьківщині", — резюмував міністр.

Після зустрічі у Ясьонці міністр оборони відвідав Гуту Стальової Воли, де уклав нові контракти із польською збройною промисловістю для забезпечення Збройних сил Польщі.

Нагадаємо, у Польщі виник скандал через прапори УПА на техніці, яку передали Україні. А у МВС назвали кількість ворожої техніки, яку знищили бійці національної гвардії за тиждень. 

Польща зброя військова допомога військова техніка війна в Україні

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