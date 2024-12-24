Помощь Украине из Польши — сколько оружия поступило через хаб в Ясенке

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш. Фото: Reuters

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш посетил военных в польском логистическом хабе POLLOG HUB в Ясенке.

Об этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил во время встречи с военнослужащими в POLLOG HUB в Ясенке, сообщает WNP.PL.

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Во время речи министр обороны Польши выразил благодарность военным за их службу и отметил важность хаба, который в течение многих месяцев поддерживает Украину, которая защищается от российской агрессии. По его словам, POLLOG HUB играет ключевую роль в предоставлении гуманитарной и военной помощи, организовав более 5000 перевозок с привлечением 40 000 транспортных средств и вагонов из 45 стран мира.

Министр отметил, что многие польские военные не смогут провести праздники дома, поскольку несут службу как на польско-белорусской границе, так и в различных подразделениях страны, включая POLLOG HUB. Он также напомнил о сотрудничестве польских военных с союзниками, в частности американскими и норвежскими силами, которые с начала войны обеспечивали защиту аэропорта в Ясенке.

В завершение выступления министр поздравил военных и их семьи с наступающими праздниками, пожелав мира и благополучия.

"Польша гордится вами. Вы хорошо служите своей родине", — резюмировал министр.

После встречи в Ясенке министр обороны посетил Гуту Стальной Волы, где заключил новые контракты с польской вооруженной промышленностью для обеспечения Вооруженных сил Польши.

Напомним, в Польше возник скандал из-за флагов УПА на технике, которую передали Украине А в МВД назвали количество вражеской техники , которое уничтожили бойцы национальной гвардии за неделю.