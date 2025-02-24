Санду обратилась к украинцам в годовщину вторжения России

Должны защитить наш мир — Санду обратилась к украинцам
Президент Молдовы Майя Санду обратилась к украинцам в третью годовщину полномасштабного вторжения России. Она подчеркнула, что ее народ всегда будет благодарен Украине за стойкость и защиту.
Видео Майя Санду опубликовала в соцсети X в понедельник, 24 февраля.
Три года войны. Три года жертв. Три года мужества.- Майя Санду (@sandumaiamd) 24 февраля 2025 г .
Украина оградила Молдову от ужасов войны. Мы никогда не забудем. Наши сердца, наши дома и наша поддержка остаются с народом Украины.
Слава Украине!!! pic.twitter.com/VIn1rcMxs2
Что сказала Санду
"Три года войны. Три года жертв. Три года мужества. Украина защитила Молдову от ужасов войны. Мы никогда не забудем. Наши сердца, наши дома и наша поддержка остаются с народом Украины", — подчеркнула она.
Санду подчеркнула, что уже три года Россия пытается уничтожить Украину, однако она продолжает сопротивляться. Она также отметила, что Молдова остается рядом, поддерживая добро, мир и свободу.
"Молдаване проявили солидарность, открыв сердца для беженцев. Мы гордимся, что дали приют и поддержку украинцам в нужде. И мы продолжим это делать, пока вы будете нуждаться в нас. Молдова всегда будет рядом с вами. Слава Украине!" — подчеркнула Санду.
По ее словам, сейчас необходимо защитить мир и свободу от тех, кто хочет видеть нас слабыми и разобщенными.
Напомним, Санду уверена, что Россия не ищет мирного решения, в то время как Европа настроена на достижение реального и длительного мира.
Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что никакие переговоры не должны происходить без участия Украины.
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