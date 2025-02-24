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Повинні захистити наш мир — Санду звернулася до українців

24 лютого 2025 14:40
Аркадій Пастула - Редактор
Санду звернулася до українців в річницю вторгнення Росії
Президент Молдови Мая Санду. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Молдови Мая Санду звернулася до українців у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Вона наголосила, що її народ завжди буде вдячний Україні за стійкість та захист.

Відео Мая Санду опублікувала в соцмережі X у понеділок, 24 лютого.

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"Три роки війни. Три роки жертв. Три роки мужності. Україна захистила Молдову від жахів війни. Ми ніколи не забудемо. Наші серця, наші домівки і наша підтримка залишаються з народом України", — наголосила вона.

Санду підкреслила, що вже три роки Росія намагається знищити Україну, проте вона продовжує чинити опір. Вона також зазначила, що Молдова залишається поруч, підтримуючи добро, мир і свободу.

"Молдовани виявили солідарність, відкривши серця для біженців. Ми пишаємось, що дали прихисток та підтримку українцям у потребі. І ми продовжимо це робити, доки ви потребуватимете нас. Молдова завжди буде поруч з вами. Слава Україні!" — наголосила Санду.

За її словами, наразі необхідно захистити мир і свободу від тих, хто хоче бачити нас слабкими і роз'єднаними.

Нагадаємо, Санду впевнена, що Росія не шукає мирного вирішення, в той час як Європа налаштована на досягнення реального і тривалого миру.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що жодні перемовини не повинні відбуватись без участі України.

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