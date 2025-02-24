Санду звернулася до українців в річницю вторгнення Росії

Президент Молдови Мая Санду. Фото: скриншот

Президент Молдови Мая Санду звернулася до українців у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Вона наголосила, що її народ завжди буде вдячний Україні за стійкість та захист.

Відео Мая Санду опублікувала в соцмережі X у понеділок, 24 лютого.

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Three years of war. Three years of sacrifice. Three years of courage.



Ukraine has shielded Moldova from the horrors of war. We will never forget. Our hearts, our homes, and our support remain with the people of Ukraine.



Слава Україні! pic.twitter.com/VIn1rcMxs2 — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 24, 2025

Що сказала Санду

"Три роки війни. Три роки жертв. Три роки мужності. Україна захистила Молдову від жахів війни. Ми ніколи не забудемо. Наші серця, наші домівки і наша підтримка залишаються з народом України", — наголосила вона.

Санду підкреслила, що вже три роки Росія намагається знищити Україну, проте вона продовжує чинити опір. Вона також зазначила, що Молдова залишається поруч, підтримуючи добро, мир і свободу.

"Молдовани виявили солідарність, відкривши серця для біженців. Ми пишаємось, що дали прихисток та підтримку українцям у потребі. І ми продовжимо це робити, доки ви потребуватимете нас. Молдова завжди буде поруч з вами. Слава Україні!" — наголосила Санду.

За її словами, наразі необхідно захистити мир і свободу від тих, хто хоче бачити нас слабкими і роз'єднаними.

Нагадаємо, Санду впевнена, що Росія не шукає мирного вирішення, в той час як Європа налаштована на досягнення реального і тривалого миру.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що жодні перемовини не повинні відбуватись без участі України.