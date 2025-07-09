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Главная Новости дня Возвращение Маркаровой из США — глава МИД Сибига назвал причины

Возвращение Маркаровой из США — глава МИД Сибига назвал причины

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 06:58
В МИД объяснили причины завершения дипмиссии Оксаны Маркаровой в США
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал завершение дипломатической миссии посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Он объяснил это ротацией кадров.

Такую информацию Андрей Сибига озвучил в эфире Украинского радио.

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Почему важна ротация в МИД

Глава МИД Украины высоко оценил вклад Оксаны Маркаровой на посту дипмиссии Украины в Вашингтоне. Сибига назвал ее одним из самых успешных украинских дипломатов.

В то же время господин Сибига отметил, что ротация кадров является важной частью эффективной дипломатической работы и способствует "обновлению" дипломатических миссий.

"Я вам подтверждаю, что видение президента Украины было осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20", — сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что президент Украины планирует провести ротацию руководителей украинских дипломатических учреждений. По его словам, ожидается около 20 соответствующих указов Владимира Зеленского.

"Послы должны работать на результат. Они должны понимать и быть в реалиях воюющей страны", — добавил глава МИД Украины.

Ранее мы информировали, что во время недавнего телефонного разговора Зеленский обсудил с президентом США замену украинского посла в Америке.

Также сообщалось, что по мнению нардепа Софии Федыны, Украина должна срочно заменить своего посла в США. По ее мнению, Оксана Маркарова потеряла связь с ключевыми политическими игроками в Америке.

россия армия война в Украине ТЦК и СП атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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