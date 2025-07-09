У МЗС пояснили причини завершення дипмісії Оксани Маркарової у США

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував завершення дипломатичної місії посла України у США Оксани Маркарової. Він пояснив це ротацією кадрів.

Таку інформацію Андрій Сибіга озвучив в етері Українського радіо.

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Чому важлива ротація у МЗС

Очільник МЗС України високо оцінив внесок Оксани Маркарової на посаді дипмісії України у Вашингтоні. Сибіга назвавши її однією з найуспішніших українських дипломаток.

Водночас Сибіга зазначив, що ротація кадрів є важливою частиною ефективної дипломатичної роботи та сприяє "оновленню" дипломатичних місій.

"Я вам підтверджу, що бачення президента України було здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20", — сказав Сибіга.

Міністр підкреслив, що президент України планує провести ротацію керівників українських дипломатичних установ. За його словами, очікується близько 20 відповідних указів Володимира Зеленського.

"Посли повинні працювати на результат. Вони повинні розуміти й бути в реаліях країни, що воює", — додав очільник МЗС України.

Раніше ми інформували, що під час нещодавньої телефонної розмови Зеленський обговорив з президентом США заміну українського посла в Америці.

Також повідомлялось, що на думку нардепки Софії Федини, Україна має терміново замінити свого посла у США. На її думку, Оксана Маркарова втратила зв’язок із ключовими політичними гравцями в Америці.