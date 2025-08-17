Видео
Главная Новости дня Возвращение детей из РФ должно стать приоритетом — Зеленская

Возвращение детей из РФ должно стать приоритетом — Зеленская

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 03:28
Елена Зеленская заявила, что возвращение детей из России должно стать приоритетом
Первая леди Елена Зеленская. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что возвращение украинских детей, которых похитила РФ — должно быть приоритетом. Она отметила, что этот момент является одним из самых болезненных последствий войны.

Об этом она заявила в интервью изданию The New York Post.

Читайте также:

Что сказала Елена Зеленская о возвращении детей

"Для всех украинцев это одно из самых болезненных последствий этой войны. Мы не смогли защитить их права (права украинских детей — ред.), когда россияне их забрали — без согласия, без документов, без какой-либо прозрачности", — заявила первая леди.

Издание отметило, что Украина прилагает усилия, чтобы разыскать и вернуть детей, которых российские войска похитили с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Многих из них враг украл из школ, детских домов или прямо из семей во время оккупации.

Тысячи детей были вывезены в рамках процедур, которые Кремль называл "эвакуацией". На самом же деле речь идет о принудительной депортации. Бывали случаи, когда целые интернаты опустошали, а воспитанников сажали в автобусы, после чего они исчезали без следа. Украинские социальные службы пытались их отыскать, однако из-за российского контроля над оккупированными территориями эти усилия имели ограниченный результат.

Елена Зеленская напомнила, что в первые недели российского вторжения гражданские не имели возможности свободно эвакуироваться.

"Не было зеленых коридоров. Каждый, кто пытался выехать в контролируемые Украиной районы, рисковал быть застреленным, даже семьи с детьми", — рассказала она, добавив, что единственное открытое направление было в сторону Российской Федерации.

Кроме того, многие дети были отделены от своих родителей во время так называемых процедур "фильтрации" на контрольно-пропускных пунктах. Правозащитные организации имеют несколько задокументированных случаев, когда враг забирал украинских детей из семей во время этих проверок и они больше не возвращались.

Также Елена Зеленская отметила, что РФ похищенным украинским детям в российских документах могла менять имя.

"Даты рождения, места происхождения, даже имена могут быть изменены. Вот так эти дети исчезают", — рассказала первая леди.

Она отметила, что чем дольше вывезенные в Россию дети остаются там, тем быстрее они теряют свою идентичность, язык и Родину. По ее словам, "время работает против нас и против них".

Елена Зеленский рассказала, что есть также сведения о том, что высокопоставленные чиновники РФ приезжают, чтобы выбрать себе украинских детей, "ища более красивых, будто это супермаркет". В частности, враг относится к детям, будто к товару или вещам. По словам Зеленской, оккупантов не интересуют их права, именно поэтому Украина так настойчиво за них борется.

Елена Зеленская отметила, что детей, вывезенных в Россию, лишают права говорить на украинском языке, отвергать собственную культуру или поддерживать любые контакты с родными на Родине. Она подчеркнула, такие действия имеют разрушительное влияние на последствия для детской психики.

В частности, те, кому удалось вернуться в Украину, рассказывают об избиении из-за их происхождения и использования родного языка. Причем некоторые не выдержали давления и покончили с собой в России.

"Дети, которые возвращаются, подавлены психически — они сломаны", — проинформировала первая леди.

Первая леди подчеркнула, что после принудительного усыновления в российские семьи и изменения личных данных, в частности фамилий, найти детей практически невозможно. Сейчас Украина не смогла вернуть ни одного ребенка из этой категории.

В то же время даже в случаях, когда детей удается найти, их возвращение остается крайне сложным процессом. Зеленская отметила, что официальные обращения Украины с просьбой предоставить информацию о таких детях, которых ищут их родственники, остаются без ответа со стороны России.

Она добавила, что есть способы, которыми международные организации, все еще работающие в России, могут помочь - выступить посредниками в этих переговорах.

"Если они смогут получить для нас информацию об этих детях, это будет шагом вперед", — резюмировала Зеленская.

Напомним, что первая леди США Мелания Трамп передала главе Кремля Владимиру Путину письмо. В нем она призвала его к защите детей, а также отметила, что он может сделать это одной подписью.

Также мы писали, что недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил детей в Школе Супергероев в одной из больниц Киевской области. Как это было, читайте по этой ссылке.

