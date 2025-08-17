Олена Зеленська заявла, що повернення дітей з Росії має стати пріоритетом

Перша леді Олена Зеленська. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що повернення українських дітей, яких викрала РФ — має бути пріоритетом. Вона зазначила, що цей момент є одним з найболючіших наслідків війни.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню The New York Post.

Реклама

Читайте також:

Що сказала Олена Зеленська про повернення дітей

"Для всіх українців це один з найболючіших наслідків цієї війни. Ми не змогли захистити їхні права (права українських дітей — ред.), коли росіяни їх забрали — без згоди, без документів, без будь-якої прозорості", — заявила перша леді.

Видання зазначило, що Україна докладає зусиль, аби розшукати та повернути дітей, яких російські війська викрали від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Багатьох із них ворог вкрав зі шкіл, дитячих будинків чи прямо з родин під час окупації.

Тисячі дітей були вивезені в межах процедур, які Кремль називав "евакуацією". Насправді ж ідеться про примусову депортацію. Бували випадки, коли цілі інтернати спорожнювали, а вихованців саджали в автобуси, після чого вони зникали без сліду. Українські соціальні служби намагалися їх відшукати, однак через російський контроль над окупованими територіями ці зусилля мали обмежений результат.

Олена Зеленська нагадала, що у перші тижні російського вторгнення цивільні не мали можливості вільно евакуюватися.

"Не було зелених коридорів. Кожен, хто намагався виїхати в контрольовані Україною райони, ризикував бути застреленим, навіть родини з дітьми", — розповіла вона, додавши, що єдиний відкритий напрямок був у бік Російської Федерації.

Крім того, багато дітей були відокремлені від своїх батьків під час так званих процедур "фільтрації" на контрольно-пропускних пунктах. Правозахисні організації мають кілька задокументованих випадків, коли ворог забирав українських дітей з родин під час цих перевірок і вони більше не поверталися.

Також Олена Зеленська зазначила, що РФ викраденим українським дітям у російських документах могла змінювати ім’я.

"Дати народження, місця походження, навіть імена можуть бути змінені. Ось так ці діти зникають", — розповіла перша леді.

Вона зауважила, що чим довше вивезені до Росії діти залишаються там, тим швидше вони втрачають свою ідентичність, мову і Батьківщину. За її словами, "час працює проти нас і проти них".

Олена Зеленський розповіла,, що є також відомості про те, що високопоставлені чиновники РФ приїжджають, щоб обрати собі українських дітей, "шукаючи гарніших, ніби це супермаркет". Зокрема, ворог ставиться до дітей, ніби до товару чи речей. За словами Зеленської, окупантів не цікавлять їхні права, саме тому Україна так наполегливо за них бореться.

Олена Зеленська зазначила, що дітей, вивезених до Росії, позбавляють права говорити українською мовою, відкидати власну культуру чи підтримувати будь-які контакти з рідними на Батьківщині. Вона наголосила, такі дії мають руйнівний вплив на наслідки для дитячої психіки.

Зокрема, ті, кому вдалося повернутися в Україну, розповідають про побиття через їхнє походження та використання рідної мови. Причому деякі не витримали тиску й наклали на себе руки в Росії.

"Діти, які повертаються, пригнічені психічно — вони зламані", — поінформувала перша леді.

Перша леді наголосила, що після примусового всиновлення у російські сім’ї та зміни особистих даних, зокрема прізвищ, знайти дітей практично неможливо. Наразі Україна не змогла повернути жодної дитини з цієї категорії.

Водночас навіть у випадках, коли дітей вдається знайти, їхнє повернення залишається вкрай складним процесом. Зеленська зауважила, що офіційні звернення України з проханням надати інформацію про таких дітей, яких шукають їхні родичі, залишаються без відповіді з боку Росії.

Вона додала, що є способи, якими міжнародні організації, що все ще працюють у Росії, можуть допомогти — виступити посередниками у цих переговорах.

"Якщо вони зможуть отримати для нас інформацію про цих дітей, це буде кроком вперед", — резюмувала Зеленська.

Нагадаємо, що перша леді США Меланія Трамп передала очільнику Кремля Володимиру Путіну лист. В ньому вона закликала його до захисту дітей, а також зазначила, що він може зробити це одним підписом.

Також ми писали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав дітей у Школі Супергероїв в одній із лікарень Київської області. Як це було, читайте за цим посиланням.