Торнадо в США — есть много погибших и пострадавших

Последствия торнадо в США. Фото: REUTERS/Lawrence Bryant

В Кентукки и Миссури в США бушевал мощный торнадо, который вызвал много разрушений. Кроме того, в результате стихийного бедствия погибли более 20 человек.

Об этом сообщает AP News.

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Издание сообщает, что в результате торнадо больше всего пострадали район Сент-Луис и округ Скотт в Миссури. По состоянию на сейчас известно о 27 погибших. В то же время в Кентукки стихийное бедствие повредило дома, опрокинуло транспортные средства и оставило многих людей без крыши над головой.

Также метеорологи зафиксировали, что торнадо пронесся над Висконсином, где сотни тысяч людей остались без электричества.

Национальная метеослужба продолжает предупреждать о сильных грозах с градом и возможными торнадо на юге и северо-востоке США.

Напомним, 15 мая в Турции произошло землетрясение. Это произошло в регионе, где находились украинская и российская делегации для проведения переговоров.

Кроме того, 2 мая в Аргентине и Чили объявлена массовая эвакуация. Причиной стало мощное землетрясение магнитудой 7,5.