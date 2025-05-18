Торнадо у США — є багато загиблих та постраждалих

Наслідки торнадо у США. Фото: REUTERS/Lawrence Bryant

У Кентуккі та Міссурі в США вирував потужний торнадо, який спричинив багато руйнувань. Крім того, внаслідок стихійного лиха загинули понад 20 людей.

Про це повідомляє AP News.

Реклама

Читайте також:

Торнадо у США

Видання повідомляє, що внаслідок торнадо найбільше постраждали район Сент-Луїс і округ Скотт у Міссурі. Станом на зараз відомо про 27 загиблих. Водночас в Кентуккі стихійне лихо пошкодило будинки, перекинуло транспортні засоби та залишило багатьох людей без даху над головою.

Також метеорологи зафіксували, що торнадо пронісся над Вісконсином, де сотні тисяч людей залишились без електрики.

Національна метеослужба продовжує попереджати про сильні грози з градом і можливими торнадо на півдні та північному сході США.

Нагадаємо, 15 травня у Туреччині стався землетрус. Це відбулося в регіоні, де перебували українська та російська делегації для проведення переговорів.

Крім того, 2 травня в Аргентині та Чилі оголошено масову евакуацію. Причиною став потужний землетрус магнітудою 7,5.