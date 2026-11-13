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Главная Новости дня Зеленський назвав можливе місце наступних перемовин

Зеленський назвав можливе місце наступних перемовин

Ua
13 ноября 2026 00:30
Зеленський назвав переваги перемовин в Абу-Дабі та можливе місце наступних переговорів
Термінова новина

Наступні перемовини щодо завершення війни між РФ і Україною можуть відбутися в Арабських Еміратах або у Швейцарії. Остаточне рішення залежить від команд. Українці відкриті до пропозицій.

Про це в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець під час прессконференції із журналістами після зустрічі зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Автор:
Мария Чекарёва

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