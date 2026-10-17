Трамп заявив, що не знає про обмеження доступу до Starlink

Трамп заявив, що непричетний до обмеження доступу до Starlink
Президент США Дональд Трамп заявив, що не обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink або Starshield для українських військовослужбовців. У тому, що доступ обмежив власник компанії SpaceX Ілон Маск, американський лідер теж сумнівається.
Таку відповідь американський лідер надав на запитання репортерки з пулу Білого дому, передає Новини.LIVE.
Як Трамп коментує проблему з доступом до Starlink
"Не знаю, чи взагалі хтось робив це, бо це був не я, і не думаю, що це був Ілон. Наскільки я розумію, усе залишається так, як було завжди", — заявив президент США.
Тимчасово повірений у справах України у США Денис Сєнік в ефірі телеканалу Newsmax зазначив, що ані Міноборони США, ані компанія SpaceX поки що не пояснили, чому обстежити швидкість зв'язку для українських