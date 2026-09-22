Трамп заявив про швидке врегулювання війни в Україні на Генасамблеї ООН

Дональд Трамп виступає на Генасамблеї ООН. Скриншот: Clash Report

Президент США Дональд Трамп 22 вересня під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Сполучені Штати тісно працюють із лідерами Росії та України задля врегулювання війни. За словами американського президента, завершення конфлікту може відбутися "швидше, ніж люди розуміють", однак конкретних термінів він не назвав.

Трамп про завершення війни в Україні

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