Регіони Великої Британії об'єдналися заради незалежності та ЄС

Уельс, Шотландія та Північна Ірландія вимагають референдумів
Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії планують підписати спільну декларацію з вимогою референдумів про вихід зі складу Великої Британії. Політичні сили цих країн виступають за членство в Європейському Союзі. Документ також передбачає тісну співпрацю в економіці та енергетиці.
Про це з посиланням на Telegraph передає Новини.LIVE.
Регіони хочуть до ЄС та готують спільну угоду
Уже 14 вересня очільники регіонів зберуться в готелі в Кардіффі. На цій зустрічі вони затвердять меморандум про взаєморозуміння. Політичні сили хочуть разом рухатися до самовизначення та підтримувати одна одну.
Угода охоплює економіку, енергетику, міжнародні справи та Європу. Усі три партії хочуть бачити свої країни у складі ЄС. При цьому Шотландія та Уельс планують вступити туди як нові держави, а Північна Ірландія бачить майбутнє разом із Республікою Ірландія.
Також політики наголошують, що чинна економічна модель Великої Британії не приносить користі звичайним мешканцям регіонів. Саме тому вони об'єднують зусилля заради змін. Раніше прем'єр-міністр Британії заявляв, що готовий дозволити нове голосування в Шотландії за умови чіткого запиту від суспільства.