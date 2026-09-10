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Главная Новости дня Удар РФ по ринку у Хмельницькому: постраждали рятувальники

Удар РФ по ринку у Хмельницькому: постраждали рятувальники

Ua
10 сентября 2026 01:52
Унаслідок російського удару по ринку у Хмельницькому постраждали рятувальники
Рятувальники гасять пожежу на ринку у Хмельницькому вночі 10 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Хмельниччини

У ніч проти четверга, 10 вересня, російські військові атакували Хмельницький БпЛА. Один із дронів збили, але уламки впали та загорілися на території ринку. Коли на місце прибули працівники ДСНС, на місці влучання сталася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмувалися четверо рятувальників.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару по ринку у Хмельницькому вночі 10 вересня 

Потерпілі вогнеборці зазнали травм різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували. Пожежу загасили.

Рятувальники гасять пожежу у Хмельницькому після обстрілу вночі 10 вересня 2026 року
Рятувальники на місці займання на ринку у Хмельницькому вночі 10 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Хмельниччини

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула повідомляв, що вночі під ударом БпЛА опинився Кривий Ріг. Від обстрілу постраждав житловий сектор. Зазнали поранень двоє людей.

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова і виконуючого обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзаря писав, що ввечері 9 вересня росіяни обстріляли Суми. Атака пошкодила автомобілі на парковці та будівлю торгово-розважального комплексу. Двоє людей загинули, а ще 20 — зазнали поранень.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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