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Главная Новости дня США завдали нових ударів по Ірану: уперше застосували морські дрони

США завдали нових ударів по Ірану: уперше застосували морські дрони

Ua
Дата публикации 13 июля 2026 06:05
Уночі 13 липня 2026 року США завдали ударів по Ірану морськими дронами
Термінова новина

У ніч проти понеділка, 13 липня, американські військові атакували Іран. Причиною обстрілу стали удари по цивільних суднах в Ормузькій протоці, яких завдає Тегеран. Для атаки США вперше застосували морські дрони. 

Про це з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про удари по Ірану в ніч проти 13 липня 

"Розпочали запуск додаткових ударів проти Ірану, щоб продовжити послаблення їхньої здатності атакувати цивільних моряків і комерційні судна, які вільно транзитують Ормузькою протокою. Головнокомандувач доручив провести ці удари, щоб притягнути іранське командування до відповідальності", — йдеться в повідомленні. 

Під час операції американці вперше застосували не лише авіацію, бойові кораблі та повітряні дрони, а й морські дрони-камікадзе. Під прицілом опинилися системи ППО, берегові радари, ракетні та дронові можливості, а також малі човни.

Новина доповнюється

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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