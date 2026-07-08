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Главная Новости дня Зі шквалами та грозами: яка погода буде в Україні сьогодні

Зі шквалами та грозами: яка погода буде в Україні сьогодні

Ua
Дата публикации 8 июля 2026 06:27
Погода сьогодні, 8 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 8 липня, надали синоптики. Активний атмосферний фронт, який переміститься із Західної Європи та буде пов'язаним із циклоном над Балтикою, зумовить короткочасні дощі різної інтенсивності, грози, а місцями — град і шквали. Буде хмарно із проясненнями. Без опадів обійдеться лише вночі в південно-східних регіонах і вдень на заході та крайньому сході.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр і Наталку Діденко передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 8 липня

Пройдуть короткочасні дощі. У південних, центральних, Сумській і Харківській області дощі будуть значними, в окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с.

Вітер із заходу та південного заходу сягне 7–12 м/с, але вдень у західних і північних областях можливі пориви 15–20 м/с.

"За фронтом надходитиме прохолодніше повітря із заходу, що буде відчутніше, особливо вдень, у західних, Вінницькій і більшості північних областей", — зазначили в Укргідрометцентрі.

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Уночі стовпчики термометрів знизяться до +14...+19 °С. Удень буде +24...+29 °С, але в західних, Вінницькій і більшості північних областей — +19...+24 °С.

У Києві та на Київщині хмарно із проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі. Місцями вночі можливі грози. Вітер із заходу дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень можливі пориви 15–20 м/с. Уночі у столиці температура знизиться до +16...+18 °С, а на Київщині — до +14...+19 °С. Удень у Києві потеплішає до +20...+22 °С, а в області — до +19...+24 °С.

Через грози та пориви вітру до 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності) синоптики оголосили на 8 липня штормове попередження.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні

Удень по всій території України, крім заходу та крайнього сходу, грози, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями град, шквали 15–20 м/с, у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях значні дощі. У західних і північних областях пориви вітру 15–20 м/с. Синоптики попереджають про I, жовтий, рівень небезпечності.

Пожежна небезпека в Україні

Усюди, крім більшості північних, Закарпатської, Черкаської, Полтавської, Волинської, Львівської та Хмельницької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 8 липня холодний атмосферний фронт принесе в Україну дощі. Можливі град, шквали та сильні зливи. Без опадів обійдеться на крайньому сході, а у другій половині дня — у західних областях, крім Карпат.

Вітер західних напрямків буде сильним: швидкість штормових поривів — 15–20 м/с.

На півдні, сході та Дніпропетровщині очікується +25...+29 °С, а на решті території — +18...+23 °С.

У Києві передбачаються дощ, гроза, можлива сильна злива, штормовий вітер 15–20 м/с. Денна температура — +20...+21 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речницю Freedom 250 Даніель Альварес повідомляв, що 4 липня у Вашингтоні скасували феєрверки з нагоди Дня незалежності США. Причиною такого рішення стали несприятливі погодні умови: шторм і гроза. Людей, які брали участь у святкових заходах, закликали евакуюватися. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр писав, що 7 липня в Україні була мінлива хмарність. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях пройшли короткочасні дощі, які місцями супроводжувалися грозами. На решті територій обійшлося без опадів.

Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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