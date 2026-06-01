У Монако намагалися вбити українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва

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Увечері в понеділок, 29 червня, у Монако стався вибух. Імовірно, намагалися скоїти замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Постраждали троє людей.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Новини.LIVE.

Наслідки вибуху в Монако

За попередніми даними, постраждали двоє людей віком близько 50–60 років і підліток. Вони мали українське та російське громадянство.

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен, який входив до топ-100 найбагатших людей України. У 2019 році він відмовився від громадянства України та став громадянином Кіпру. У 2023 року відносно Єрмолаєва запровадили санкцїі. У СБУ повідомляли, що після окупації Криму у 2014 році він перереєстрував свій алкогольний бізнес на півострові на підставних людей і продовжив працювати на окупантів.

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