У Сумах БпЛА влучив у багатоповерхівку: серед постраждалих — дитина

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Уночі в понеділок, 15 червня, два російських БпЛА завдали ударів по цивільній інфраструктурі Сум. У Ковпаківському районі один із безпілотників влучив у балкон квартири в багатоповерхівці. Відомо про щонайменше трьох постраждалих — серед них є дитина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Сум уночі 15 червня

Інформацію щодо стану потерпілих уточнюють. Усім їм надають необхідну допомогу.

Ще один БпЛА атакував середмістя Сум. Зазнала пошкоджень нежитлова будівля. За попередньою інформацією, на цій локації обійшлося без травмованих.

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