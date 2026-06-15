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Главная Новости дня У Сумах БпЛА влучив у багатоповерхівку: серед постраждалих — дитина

У Сумах БпЛА влучив у багатоповерхівку: серед постраждалих — дитина

Ua
Дата публикации 15 июня 2026 04:25
У Сумах БпЛА влучив у багатоповерхівку: серед постраждалих — дитина
Термінова новина

Уночі в понеділок, 15 червня, два російських БпЛА завдали ударів по цивільній інфраструктурі Сум. У Ковпаківському районі один із безпілотників влучив у балкон квартири в багатоповерхівці. Відомо про щонайменше трьох постраждалих — серед них є дитина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Сум уночі 15 червня 

Інформацію щодо стану потерпілих уточнюють. Усім їм надають необхідну допомогу.

Ще один БпЛА атакував середмістя Сум. Зазнала пошкоджень нежитлова будівля. За попередньою інформацією, на цій локації обійшлося без травмованих. 

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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