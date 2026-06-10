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Главная Новости дня Через збитий гелікоптер: США завдали ударів по Ірану

Через збитий гелікоптер: США завдали ударів по Ірану

Ua
Дата публикации 10 июня 2026 02:45
Через збитий гелікоптер: США завдали ударів по Ірану
Термінова новина

У ніч проти середи, 10 червня, Штати завдали ударів по Ірану. Атака стала відповіддю на агресію з боку Тегерану. Увечері 8 червня іранці збили гелікоптер американської армії.

Про це в соцмережі Х повідомило Центральне командування США, передає Новини.LIVE.

Що відомо про обстріл Ірану 

"Сьогодні о 17:00 за східним часом сили Центрального командування США (CENTCOM) за вказівкою головнокомандувача розпочали завдання ударів з метою самооборони по Ірану у відповідь на вчорашнє збиття гелікоптера Apache армії США", — йдеться в повідомленні командування. 

Також у дописі зазначається, що причиною ударів є невиправдана агресія Ірану. 

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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