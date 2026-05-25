Український аналог Patriot зможе збивати балістику вже наприкінці року

Дата публикации 25 мая 2026 15:46
В Україні можуть здійснити перше перехоплення балістичної ракети власним аналогом Patriot до кінця 2026 року. Він є дешевшою версією цього зенітного ракетного комплексу. Йдеться про проєкт "Фрея".

Про це заявив співзасновник компанії Fire Point Денис Штилерман під час засідання ТСК, передає Новини.LIVE.

У проєкті "Фрея" для перехоплення балістики беруть участь кілька країн Європи

За словами Штилермана, наразі збивати балістику в Україні може лише Patriot, однак новий проєкт має стати дешевшою альтернативою.

Також він повідомив, що у проєкті "Фрея" беруть участь Німеччина, Франція та Норвегія. Італія спочатку погодилась на участь в проєкті, проте станом на зараз не є учасником.

Проєкт "Фрея" — це міжнародна ініціатива зі створення сучасної системи протиповітряної оборони, яка, як очікується, перехоплюватиме балістичні ракети. Над розробкою працюють кілька європейських країн разом із приватними оборонними компаніями, зокрема до проєкту долучена й українська компанія Fire Point.

Основна мета "Фреї" — створити більш доступну за вартістю альтернативу американському комплексу MIM-104 Patriot, який нині є однією з небагатьох систем, здатних ефективно збивати балістичні цілі. Розробники заявляють, що новий комплекс має поєднати нижчу собівартість із можливістю протидії складним повітряним загрозам.

Розробка перебуває на етапі створення та інтеграції технологій для роботи проти високошвидкісних цілей.

ПВО Patriot баллистические ракеты
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
