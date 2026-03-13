Зняття санкцій з РФ — Зеленський сказав, як це вплине на війну в Україні

Термінова новина

Послаблення санкцій США щодо російської нафти може принести Росії близько 10 мільярдів доларів додаткових доходів. Ці кошти Москва може використати для продовження війни проти України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Читайте также:

За його словами, зняття або пом'якшення санкцій лише посилить військові можливості Росії. Він пояснив, що значна частина доходів від продажу енергоресурсів спрямовується на виробництво озброєння. Зокрема, ці кошти використовують для виготовлення безпілотників, які Росія масово застосовує проти України та в інших регіонах.

Новина доповнюється...