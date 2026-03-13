Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленський заявив, що послаблення санкцій допоможе РФ у війні

Зеленський заявив, що послаблення санкцій допоможе РФ у війні

Ua
Дата публикации 13 марта 2026 15:09
Зняття санкцій з РФ — Зеленський сказав, як це вплине на війну в Україні
Термінова новина

Послаблення санкцій США щодо російської нафти може принести Росії близько 10 мільярдів доларів додаткових доходів. Ці кошти Москва може використати для продовження війни проти України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зняття або пом'якшення санкцій лише посилить військові можливості Росії. Він пояснив, що значна частина доходів від продажу енергоресурсів спрямовується на виробництво озброєння. Зокрема, ці кошти використовують для виготовлення безпілотників, які Росія масово застосовує проти України та в інших регіонах.

Новина доповнюється...

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
