Війна в Україні — Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та заявив, що готовий з ним зустрітися. Він наголосив, що вони повинні завершити війну.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ARD.

"У мене є просте послання для Путіна: я готовий до зустрічі, ми повинні закінчити війну", — сказав Зеленський.

Він заявив, що готовий піти на компроміс заради припинення вогню і також відкритий до перемовин щодо російських територіальних вимог, однак наголосив, що територіальні питання можна вирішувати обов'язково лише між главами держав і урядів.

