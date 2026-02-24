Війна в Україні — Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Зеленський передав послання Путіну — що сказав
Дата публикации 24 февраля 2026 14:04
Президент України Володимир Зеленський звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та заявив, що готовий з ним зустрітися. Він наголосив, що вони повинні завершити війну.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ARD.
Зеленський звернувся до Путіна
"У мене є просте послання для Путіна: я готовий до зустрічі, ми повинні закінчити війну", — сказав Зеленський.
Він заявив, що готовий піти на компроміс заради припинення вогню і також відкритий до перемовин щодо російських територіальних вимог, однак наголосив, що територіальні питання можна вирішувати обов'язково лише між главами держав і урядів.
