Главная Новости дня Зеленський проведе розмову з Віткоффом та Кушнером — що відомо

Зеленський проведе розмову з Віткоффом та Кушнером — що відомо

Ua
Дата публикации 14 февраля 2026 17:45
Мюнхенька конференція безпеки — коли відбудеться зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський проведе розмову зі спецпосланцями американського президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо мирних перемовин. Це відбудеться після зустрічі глави української держави з держсекретарем США Марком Рубіо.

Про це Володимир заявив на пресконференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте также:

Зеленський розповів деталі про майбутню розмову з представниками Трампа

За словами Зеленського, зустріч із Рубіо відбудеться через дві години.

"Зараз секретар Рубіо (зустріч  ред.), далі, за дві години ми проведемо дзвінок з Віткоффом та Кушнером. Будемо робити все, щоб жодна зі сторін цього перемовного процесу не могла звинуватити Україну, що ми гальмуємо чи не підтримуємо закінчення війни", — сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна хоче бачити Європу за столом переговорів і зробить для цього все.

Також сьогодні був виступ президента на Мюнхенській конференції. Головні заяви глави держави можна прочитати на Новини.LIVE.

Владимир Зеленский Мюнхенская конференция безопасности Марко Рубио Стив Виткофф Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
