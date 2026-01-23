Переговори в Абу-Дабі — хто поїде з України

Термінова новина

Склад української делегації, яка їде на перемовини в Абу-Дабі розширили. До неї увійшов заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я попросив Івашенка відправити Скібіцького разом з Гнатом, щоб були і військові представники розвитки. Також будуть дипломати, буде пан Кіслиця, ще кілька людей будуть", – заявив він.

