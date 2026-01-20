Зеленський оцінив роботу Ради

Термінова новина

Багато народних депутатів хочуть скласти мандат. Проте монобільшість надалі працює попри спроби її розвалити.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у голосових повідомленнях в чаті Офісу президента журналістам у вівторок, 20 січня.

Реклама

Читайте также:

"Є багато питань. Скажу відверто, є багато депутатів, які хочуть припинити свій депутатський термін, але є війна і є виклики, і є закон. Всім потрібно працювати", — заявив він.

Глава держави зазначив, що розвалити монобільшість завжди було великим бажанням різних політичних чи фінансових груп.

Новина доповнюється