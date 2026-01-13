Видео
Главная Новости дня Федоров та Шмигаль очолять нові міністерства — рішення комітетів

Федоров та Шмигаль очолять нові міністерства — рішення комітетів

Ua
Дата публикации 13 января 2026 15:43
Які нові посади займуть Федоров та Шмигаль
Денис Шмигаль і Михайло Федоров. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Комітет з питань національної безпеки Верховної Ради підтримав кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав призначення Дениса Шмигаля першим віце-премʼєр-міністром —  міністра енергетики України.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у вівторок, 13 січня.

Скільки нардепів підтримали кандидатури Федорова та Шмигаля

Кандидатуру Федорова підтримали одногосно 16 нардепів.

За Шмигаля проголосували 19 депутатів, проти — 0, утримались — два.

Нагадаємо, сьогодні парламент звільнив Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації.

Також було звільнено Шмигаля з посади очільника Міноборони.

Крім того, Верховна Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
