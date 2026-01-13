Звільнення Малюка з посади голови СБУ — чи підтримав комітет Ради

Комітет Ради повторно розглянув відставку Малюка — що вирішили
Дата публикации 13 января 2026 10:09
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки повторно розглянули подання президента щодо відставки голови СБУ Василя Малюка та схвалили. За проголосували 12 нардепів.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у вівторок, 13 січня.
Проти відставки Малюка висловилися п'ятеро членів комітету, ще один — утримався.
