Зеленський розповів, за що відповідатиме Буданов в Офісі президента

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи впливатиме новий очільник Офісу президент Кирило Буданов на інформаційну сферу в державі.

Про це він сказав журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

"Я обговорював з Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає", – сказав Зеленський.

Новина доповнюється