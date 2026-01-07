Видео
Зеленський розповів, чи впливатиме Буданов на інформаційну сферу

Дата публикации 7 января 2026 14:37
Зеленський розповів, за що відповідатиме Буданов в Офісі президента
Президент України Володимир Зеленський розповів, чи впливатиме новий очільник Офісу президент Кирило Буданов на інформаційну сферу в державі.

Про це він сказав журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

Читайте также:

"Я обговорював з Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає", – сказав Зеленський.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
