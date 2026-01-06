Зустріч Зеленського та Макрона у Франції 6 січня - деталі

Термінова новина

У Франції розпочалася двостороння зустріч Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Після цього лідери проведуть спільну зустріч з преставниками США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції у вівторок, 6 січня.

Реклама

Читайте также:

Засідання "Коаліції охочих" — що відомо

Після двосторонніх переговорів Зеленського із Емманюелем Макроном очікується спільна заява Франції, України, Британії та Німеччини.

О 16:00 за київським часом розпочнеться чергове засідання "Коаліції охочих".

Очікується, що під час сьогоднішнього засідання лідери обговорять прининення вогню та яким чином буде вестися спостереження за лінією розмежування.

Новина доповнюється