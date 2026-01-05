Зеленський провів зустріч із Сибігою — про що говорили

Андрій Сибіга та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вони обговорили результати дипломатичної роботи за минулий рік та головні цілі на цей рік для досягнення миру. Крім того, глава держави анонсував кадрові зміни в МЗС.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram в понеділок, 5 січня.

Новина доповнюється...