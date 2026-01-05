Христя Фріланд стала радницею України з питань економічного розвитку

Зеленський призначив ексміністерку Канади своєю радницею
Радницею України з питань економічного розвитку стала колишня віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд. Вона має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 січня.
Фріланд стала радницею України з питань економічного розвитку
"Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій", — йдеться в повідомленні.
Президент наголосив, що зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість заради відновлення України і заради зміцнення оборони.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні також призначив першого заступника керівника Офісу президента України.
Крім того, сьогодні стало відомо, що глава Служби безпеки України згоден піти у відставку.
