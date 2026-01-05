Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленський призначив ексміністерку Канади своєю радницею

Зеленський призначив ексміністерку Канади своєю радницею

Ua
Дата публикации 5 января 2026 11:43
Христя Фріланд стала радницею України з питань економічного розвитку
Володимир Зеленський та Христя Фріланд. Фото: Офіс президента

Радницею України з питань економічного розвитку стала колишня віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд. Вона має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 січня.

Реклама
Читайте также:
указ
Указ президента. Фото: скриншот

Фріланд стала радницею України з питань економічного розвитку

"Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій", — йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість заради відновлення України і заради зміцнення оборони.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також призначив першого заступника керівника Офісу президента України.

Крім того, сьогодні стало відомо, що глава Служби безпеки України згоден піти у відставку.

Владимир Зеленский Канада Христя Фриланд восстановление война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации