Україна
Зеленський повідомив про результати зустрічі з Навроцьким

Зеленський повідомив про результати зустрічі з Навроцьким

Ua
Дата публикации 20 декабря 2025 17:51
Зеленський оцінив результати зустрічі з Навроцьким у Варшаві — деталі
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський висловився про результати своєї зустрічі з польським лідером Каролем Навроцьким. Глава держави подякував зі зустріч та зазначив, що вважає її позитивним кроком до зміцнення дипломатичних відносин між Києвом та Варшавою.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 20 грудня.

Новина доповнюється...

Владимир Зеленский Кароль Навроцкий
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
