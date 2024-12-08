Посольство США в Украине предупреждает о росте угрозы российских обстрелов

Посольство США снова предупредило о росте угрозы в Украине
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине снова сделало заявление о росте угрозы российских обстрелов. Там призывают в случае объявления воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Об этом говорится в заявлении посольства в воскресенье, 8 декабря.
Угроза обстрелов Украины
Посольство призывает своих граждан, находящихся в Украине, быть "особо осторожными". Причиной является рост угроз российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры.
"Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне. Гражданам США следует соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытие во время воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Напомним, 20 ноября посольство США сообщало о возможном "серьезном" воздушном ударе по Украине и объявило о временном закрытии учреждения.
Впоследствии Испания, Греция, Италия приняли такие же решения о закрытии посольств в Киеве 20 ноября.
А 21 ноября российские оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.
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