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Посольство США снова предупредило о росте угрозы в Украине

8 декабря 2024 19:11
Аркадий Пастула - Редактор
Посольство США в Украине предупреждает о росте угрозы российских обстрелов
Посольство США в Украине. Фото: SCANPIX
Аркадий Пастула - Редактор

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине снова сделало заявление о росте угрозы российских обстрелов. Там призывают в случае объявления воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Об этом говорится в заявлении посольства в воскресенье, 8 декабря.

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Посольство призывает своих граждан, находящихся в Украине, быть "особо осторожными". Причиной является рост угроз российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры.

"Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне. Гражданам США следует соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытие во время воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября посольство США сообщало о возможном "серьезном" воздушном ударе по Украине и объявило о временном закрытии учреждения.

Впоследствии Испания, Греция, Италия приняли такие же решения о закрытии посольств в Киеве 20 ноября.

А 21 ноября российские оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

США война Украина обстрелы оккупанты посольство

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