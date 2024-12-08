Посольство США в Україні попереджає про зростання загрози російських обстрілів

Посольство США в Україні. Фото: SCANPIX

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні знову зробило заяву про зростання загрози російських обстрілів. Там закликають у разі оголошення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Про це йдеться у заяві посольства у неділю, 8 грудня.

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Посольство закликає своїх громадян, які перебувають в Україні, бути "особливо обережними". Причиною є зростання загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури.

"Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні. Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада посольство США повідомляло про можливий "серйозний" повітряний удар по Україні та оголосило про тимчасове закриття установи.

Згодом Іспанія, Греція, Італія ухвалили такі самі рішення про закриття посольств у Києві 20 листопада.

А 21 листопада російські окупанти випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету.