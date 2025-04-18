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Посол Великобритании рассказал о помощи в восстановлении Украины

18 апреля 2025 06:46
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Восстановление Украины - посол Великобритании рассказал детали - новости
Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Восстановление Украины начинается уже сейчас, в том числе благодаря различным партнерским проектам. Один из них, "Партнерство за сильную Украину", нацелен на восстановление в первую очередь прифронтовых регионов.

Об этом Новини.LIVE сказал посол Великобритании в Украине Мартин Харрис.

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По его словам, сейчас внедряется вторая фаза проекта "Партнерство За сильную Украину", в рамках которой Украина получит помощь в 150 млн фунтов стерлингов.

"Это огромная сумма и это наш общий фонд. Мы имеем много партнеров для этого. Это особая помощь для общин и регионов, которые находятся на передовой (имеется в виду прифронтовые регионы. - ред). Я считаю, что восстановление Украины начинается сейчас, а для этих общин важно, что мы можем восстановить их экономическую и культурную жизнь через этот фонд. Мы будем делать это совместно с нашими партнерами", — сказал посол.

Напомним, 15 апреля в Киеве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития общин и территорий Украины и международными партнерами. В мероприятии приняли участие послы Канады, Эстонии, Норвегии, Швеции, Великобритании, Финляндии, Швейцарии.

А народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал решение распределить 412 миллионов гривен на ремонт дорог. Эти средства поступили в бюджет Украины в предыдущие годы в виде грантов от Европейского Союза в рамках программы "Поддержка быстрого восстановления Украины".

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