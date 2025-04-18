Відбудова України - посол Великобританії розповів деталі - новини

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс

Відбудова України починається вже зараз, в тому числі завдяки різним партнерським проєктам. Один із них, "Партнерство за сильну Україну", націлений на відновлення в першу чергу прифронтових регіонів.

Про це Новини.LIVE сказав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

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За його словами, наразі впроваджується друга фаза проекту "Партнерство За сильну Україну", в рамках якої Україна отримає допомогу у 150 млн фунтів стерлінгів.

"Це величезна сума і це наш спільний фонд. Ми маємо багато партнерів для цього. Це особлива допомога для громад та регіонів, які знаходяться на передовій (мається на увазі прифронтові регіони. — Ред). Я вважаю, що відбудова України починається зараз, а для цих громад важливо, що ми можемо відновити їхнє економічне та культурне життя через цей фонд. Ми будемо робити це спільно із нашими партнерами", — сказав посол.

Нагадаємо, 15 квітня у Києві був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад та територій України і міжнародними партнерами. У заході взяли участь посли Канади, Естонії, Норвегії, Швеції, Великої Британії, Фінляндії, Швейцарії.

А народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував рішення розподілити 412 мільйонів гривень на ремонт доріг. Ці кошти надійшли до бюджету України в попередні роки у вигляді грантів від Європейського Союзу в межах програми "Підтримка швидкого відновлення України".

