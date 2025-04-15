Кабмін направив 412 млн грн на дороги під час війни

Нардеп критикує рішення Кабміну направити 412 млн грн на дороги
Народний депутат Олексій Гончаренко виступив із критикою на адресу уряду після ухвалення рішення про розподіл 412 мільйонів гривень на ремонт доріг. Ці кошти надійшли до бюджету України в попередні роки у вигляді грантів від Європейського Союзу в межах програми "Підтримка швидкого відновлення України".
Про це Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у Telegram.
В Україні витратять 412 млн гривень з грантів на ремонт доріг
Як повідомив депутат, згідно з ухвалою Кабміну, гроші спрямують до Державного агентства відновлення на фінансування таких проєктів, як ремонт і реконструкція доріг загального користування та, зокрема, відновлення вулиці Дніпровської у Павлограді.
Хоча ці кошти надходять до спеціального фонду держбюджету, що формується з міжнародної фінансової допомоги, Гончаренко піддав сумніву пріоритетність такого фінансування в умовах повномасштабної війни.
"Мені от цікаво — у нас все окей у країні? 412 млн грн НА ДОРОГИ??? Це зараз першочергова потреба?" — обурено написав нардеп.
Він звернув увагу на низький рівень соціального забезпечення громадян: мізерні виплати, включно з допомогою на дитину у розмірі 860 грн, на тлі чого виділення сотень мільйонів на інфраструктурні об’єкти виглядає, на його думку, недоречним.
"Дороги — це треба, але не коли війна в країні! Потім будемо відновлювати всі дороги", — наголосив Гончаренко.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві на будівельні роботи метро на Виноградар витратять іще кількасот мільйонів гривень.
Також наприкінці березня стало відомо, що у Києві хочуть витратити 87 млн гривень на ремонт пішохідних мостів.
Читайте Новини.LIVE!