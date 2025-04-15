Кабмін направив 412 млн грн на дороги під час війни

Ремонтні роботи. Фото ілюстративне архівне: Новини.LIVE

Народний депутат Олексій Гончаренко виступив із критикою на адресу уряду після ухвалення рішення про розподіл 412 мільйонів гривень на ремонт доріг. Ці кошти надійшли до бюджету України в попередні роки у вигляді грантів від Європейського Союзу в межах програми "Підтримка швидкого відновлення України".

Про це Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Як повідомив депутат, згідно з ухвалою Кабміну, гроші спрямують до Державного агентства відновлення на фінансування таких проєктів, як ремонт і реконструкція доріг загального користування та, зокрема, відновлення вулиці Дніпровської у Павлограді.

Хоча ці кошти надходять до спеціального фонду держбюджету, що формується з міжнародної фінансової допомоги, Гончаренко піддав сумніву пріоритетність такого фінансування в умовах повномасштабної війни.

"Мені от цікаво — у нас все окей у країні? 412 млн грн НА ДОРОГИ??? Це зараз першочергова потреба?" — обурено написав нардеп.

Він звернув увагу на низький рівень соціального забезпечення громадян: мізерні виплати, включно з допомогою на дитину у розмірі 860 грн, на тлі чого виділення сотень мільйонів на інфраструктурні об’єкти виглядає, на його думку, недоречним.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

"Дороги — це треба, але не коли війна в країні! Потім будемо відновлювати всі дороги", — наголосив Гончаренко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві на будівельні роботи метро на Виноградар витратять іще кількасот мільйонів гривень.

Також наприкінці березня стало відомо, що у Києві хочуть витратити 87 млн гривень на ремонт пішохідних мостів.