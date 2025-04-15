Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Нардеп критикує рішення Кабміну направити 412 млн грн на дороги arrow

Нардеп критикує рішення Кабміну направити 412 млн грн на дороги

15 квітня 2025 14:43
Анастасія Постоєнко - Редактор
Кабмін направив 412 млн грн на дороги під час війни
Ремонтні роботи. Фото ілюстративне архівне: Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко виступив із критикою на адресу уряду після ухвалення рішення про розподіл 412 мільйонів гривень на ремонт доріг. Ці кошти надійшли до бюджету України в попередні роки у вигляді грантів від Європейського Союзу в межах програми "Підтримка швидкого відновлення України".

Про це Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Реклама
Читайте також:

В Україні витратять 412 млн гривень з грантів на ремонт доріг 

Як повідомив депутат, згідно з ухвалою Кабміну, гроші спрямують до Державного агентства відновлення на фінансування таких проєктів, як ремонт і реконструкція доріг загального користування та, зокрема, відновлення вулиці Дніпровської у Павлограді.

Хоча ці кошти надходять до спеціального фонду держбюджету, що формується з міжнародної фінансової допомоги, Гончаренко піддав сумніву пріоритетність такого фінансування в умовах повномасштабної війни.

"Мені от цікаво — у нас все окей у країні? 412 млн грн НА ДОРОГИ??? Це зараз першочергова потреба?" — обурено написав нардеп.

Він звернув увагу на низький рівень соціального забезпечення громадян: мізерні виплати, включно з допомогою на дитину у розмірі 860 грн, на тлі чого виділення сотень мільйонів на інфраструктурні об’єкти виглядає, на його думку, недоречним.

null
Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

"Дороги — це треба, але не коли війна в країні! Потім будемо відновлювати всі дороги", — наголосив Гончаренко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві на будівельні роботи метро на Виноградар витратять іще кількасот мільйонів гривень.

Також наприкінці березня стало відомо, що у Києві хочуть витратити 87 млн гривень на ремонт пішохідних мостів.

ремонт дороги нардепи бюджет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама